Психиатр объяснил жестокость убившего 17-летнюю девушку в Новосибирске Психиатр Федорович о жестокости убийцы девушки в Новосибирске: либо измененное сознание, либо провокация жертвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки из Новосибирска гражданин Таджикистана находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо страдал от психического расстройства — отсюда и его жестокость с пятнадцатью, по данным СК РФ, ударами ножом, предположил психиатр Александр Федорович в разговоре с NEWS.ru. По информации ведомства, причиной преступления могла стать ревность, что, наряду с провокациями жертвы, также могло послужить причиной свирепости.

Ревность — сложный механизм. В нем участвуют очень сложные конфликтообразующие идеи: унижение, месть, месть не ревнивца, а месть жертвы по отношению к ревнивцу, если говорить о предварительном конфликте — вот с тобой не буду или назло тебе сделаю вот так. Очень часто девушки становятся жертвами, провоцируя такие вещи, потому что «не ревнует — значит не любит, бьет — значит любит». К сожалению, на сегодняшний день этот постулат еще присутствует, — отметил Федорович.

Эксперт добавил, что причиной поступка мог стать «механизм формирования и высвобождения мощного внутреннего конфликта — специфической пружины, когда человек входит в раж и не может прекратить это делать, остановиться, особенно если конфликт носит затяжной хронический характер, позволяя жертве вести себя провокативно».

Возможно, вы помните, как парень в Люберцах где-то девушку свою три или четыре раза возил в лес. И пока он не начал ей отрубать пальцы, она терпела. Я бы в этом мог усмотреть некую аналогию специфической формы виктимного поведения. Человека унесло, и вот он таким образом поступил. И, конечно, никто не отменял психическое расстройство. Он мог быть совершенно нездоровым, он мог быть в измененном психическом состоянии под действием наркотиков или алкоголя, — рассказал Федорович.

Он отметил, что за погибшую никто не заступился, так как очевидцы могли находиться в состоянии шока или испугаться, что станут еще одной жертвой преступника. Психиатр добавил, что третьи лица, вмешивающиеся в конфликт, часто сами становятся виновными: «когда юноша вступился за девушку, его калечили, а девушка говорила, что не было никакого конфликта и он к ним сам пристал».

Следственный комитет РФ накануне опубликовал кадры допроса гражданина Таджикистана, подозреваемого в убийстве. По данным следователей, задержанный нанес жертве 15 ножевых ранений. Мотивом преступления стала ревность, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был знаком с погибшей и ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. Мать убитой трижды обращалась в полицию по поводу угроз в адрес дочери со стороны подозреваемого, сообщили в Главном управлении МВД России по Новосибирской области. Кроме того, она заявляла о нанесенных девушке телесных повреждениях. Все три раза участковые отказывали в возбуждении уголовного дела.