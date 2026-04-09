09 апреля 2026 в 12:00

Пружинят при сжатии, как пух: куличи на сухих дрожжах — рецепт пышной пасхальной выпечки

Фото: D-NEWS.ru
Пасхальные куличи на сухих дрожжах — это классика, которая гарантирует идеально пышную, воздушную выпечку.

Тесто на сухих дрожжах поднимается стабильно в домашних условиях, а готовые куличи получаются настолько эластичными, что при легком сжатии пружинят и возвращаются в форму, оставаясь нежными и мягкими днями.

Для приготовления понадобится: 1 кг муки, 500 мл теплого молока, 11 г сухих дрожжей (1 пакетик), 200 г сахара, 200 г сливочного масла, 4 яйца, 150 г изюма или цукатов, 1 ч. л. соли, ванилин.

Рецепт: в теплом молоке растворите дрожжи и 1 ст. л. сахара, оставьте на 15 минут. Взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином. Соедините опару, яичную смесь и растопленное масло, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замесите мягкое тесто. Месите 10–15 минут до гладкости. Добавьте изюм, дайте тесту подойти в тепле 1,5–2 часа.

Разложите по формам на 1/3, дайте подойти до краев. Выпекайте при 170–180 °C 35–50 минут. Готовые куличи остудите и украсьте глазурью.

Ранее стало известно, как приготовить кулич «Бриошь богача» — воздушный, пористый: не черствеет, не крошится.

Проверено редакцией
Читайте также
Не красные, а шикарные — яйца бордовые с шелковым блеском, которые всех впечатлят
Общество
Три лучших рецепта кулича на Пасху: классика, александрийское тесто и творожный вариант — пошаговая инструкция внутри
Общество
Россиянам рассказали, как нейросети помогают контролировать мусорные баки
Общество
Политолог объяснил съемку Поклонской в провокационных образах
Общество
От классики к экспериментам: три рецепта куличей с необычной начинкой
Семья и жизнь
Дарья Иванова
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

