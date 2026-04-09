09 апреля 2026 в 13:38

В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с квартирой

В Санкт-Петербурге задержали местную жительницу по подозрению в мошенничестве с квартирой, сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сумма ущерба составила 8,4 млн рублей.

В ведомстве рассказали, что задержанная ранее судима за аналогичные преступления и была черным риелтором. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, банковские карты и документы.

Подозреваемая использовала доверие клиентки, чтобы создать сложную схему с участием фиктивного покупателя. После завершения всех необходимых манипуляций с документами и поступления денежных средств от продажи квартиры в банковскую ячейку злоумышленница похитила внесенную сумму.

Ранее сообщалось, что в московском районе Перово 17-летний подросток выбросил из окна $40 тыс. под давлением мошенников. Инцидент произошел, когда юноша находился дома у матери.

