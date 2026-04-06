В Москве подросток выбросил $40 тыс. под давлением мошенников

В московском районе Перово 17-летний подросток выбросил из окна $40 тыс. под давлением мошенников, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел, когда юноша находился дома у матери.

Подросток сообщил, что пойдет спать. После этого он взял из сейфа $40 тыс., сложил их в сумку и выбросил из окна, где их ожидал сообщник мошенников. Мать обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.

До этого представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Москве мошенники попытались похитить у 81-летней пенсионерки 25 млн рублей, однако полицейские оперативно задержали курьера и изъяли все средства в полном объеме. Приехавшего из Сургута злоумышленника перехватили в центре столицы.