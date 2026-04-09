Космонавт раскрыла, как частные космические компании реагируют на неполадки Космонавт Кикина: частные космические компании оценивают риски еще до запуска

Частные космические компании оценивают все риски, заявила космонавт Анна Кикина, говоря о возможных неполадках при запуске космических кораблей. По ее словам, которые передает NEWS.ru, корпорации лучше перестрахуются, но не допустят потери для репутации.

Для любой компании ключевой вопрос — это развитие, и поэтому каждый просчитывает свои риски и понимает, что в случае большой неудачи будут потери, а если будут неудачи критичные, и в особенности с потерями жизней, это уже будет фатальным для дальнейшего развития компании, — сообщила Кикина.

Она привела пример из своей практики. Так, старт ракеты-носителя одной американской частной компании должен был состояться в сентябре. Однако при транспортировке ракеты-носителя ступень ракеты ударилась об опору моста, в результате в месте удара образовалась вмятина. По словам Кикиной, тогда старт был отложен на месяц для просчета рисков.

