Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 13:38

Космонавт раскрыла, как частные космические компании реагируют на неполадки

Космонавт Кикина: частные космические компании оценивают риски еще до запуска

Анна Кикина Анна Кикина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Частные космические компании оценивают все риски, заявила космонавт Анна Кикина, говоря о возможных неполадках при запуске космических кораблей. По ее словам, которые передает NEWS.ru, корпорации лучше перестрахуются, но не допустят потери для репутации.

Для любой компании ключевой вопрос — это развитие, и поэтому каждый просчитывает свои риски и понимает, что в случае большой неудачи будут потери, а если будут неудачи критичные, и в особенности с потерями жизней, это уже будет фатальным для дальнейшего развития компании, — сообщила Кикина.

Она привела пример из своей практики. Так, старт ракеты-носителя одной американской частной компании должен был состояться в сентябре. Однако при транспортировке ракеты-носителя ступень ракеты ударилась об опору моста, в результате в месте удара образовалась вмятина. По словам Кикиной, тогда старт был отложен на месяц для просчета рисков.

Ранее астронавты миссии Artemis II стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля впервые разглядели обратную сторону Луны. По словам астронавта Кристины Кох, увиденное сильно отличается от привычной картины.

Россия
Космос
космонавты
риски
космические корабли
Александр Чеков
Сергей Петров
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.