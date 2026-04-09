09 апреля 2026 в 12:52

Пеку к Пасхе «заячий хоровод» каждый год — поверьте, в восторге не только дети

Фото: D-NEWS.ru
В прошлом году я рискнул и заменил традиционный кулич на этот «заячий хоровод» — теперь это наша семейная пасхальная традиция. Однако мой секрет не в форме, а в лимонной цедре в тесте — она делает вкус по-настоящему весенним.

Ингредиенты

500 г муки, 1 ст. л. сахара, 7 г сухих дрожжей, 250 мл теплого молока, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, цедра 1 лимона, щепотка соли, миндаль для лап, черный перец горошком для глаз, 1 яйцо для смазки.

Как готовлю

Смешиваю в миске дрожжи, ложку сахара и пару ложек теплого молока с горкой муки, оставляю под полотенцем «просыпаться».

Заливаю миндаль кипятком — через 20 минут шкурка снимается одним движением.

Соединяю опару с остальной мукой, растопленным маслом, яйцом, молоком, цедрой и щепоткой соли в миксере, пока масса не станет гладкой и эластичной.

После расстойки раскатываю пласт и вырезаю кружки-основы для зайцев. Формирую на противне два хоровода, вылепливаю ушки и лапки из обрезков.

Смазываю зайчиков яйцом, вдавливаю миндальные «лапки» и горошины перца вместо глаз, отправляю в духовку до золотистого румянца.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
