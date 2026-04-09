09 апреля 2026 в 14:17

Стало известно, кто может заменить США в роли гегемона НАТО

Политолог Самонкин: Британия может заменить США в роли гегемона НАТО

Американский лидер Дональд Трамп может полностью отвернуться от НАТО, и тогда возникнет вопрос о замене главного председателя — гегемона Альянса, которым может стать Великобритания, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, Лондон всегда мечтал стать исполнителем этой роли.

Теоретически отказ членов НАТО помогать США с Гренландией, а также на Ближнем Востоке может поспособствовать тому, что Трамп еще сильнее отвернется от Альянса. И тогда возникает вопрос: кто же заменит главного председателя — гегемона НАТО? Мне кажется, что Великобритания готова взять на себя эту функцию. В Лондоне исторически мечтали об этом. После того как сформировались США, Британия померкла. При этом в стране всегда плели интриги, имели вариант возможности использования чужих рычагов влияния и давления, чтобы не дать усилить позицию России, — сказал Самонкин.

По его мнению, такая рокировка способна кардинально изменить политическую карту мира. Он отметил, что британцы живут в исторической парадигме и по-прежнему считают, будто российская корона угрожает Европе, поэтому им необходимо дальше консолидироваться и поддерживать Киев в противостоянии с Москвой.

Замена США на Британию в НАТО изменит политическую карту. Но учитывая, в каком кризисе сейчас находится европейский ВПК и экономика в целом, невозможно будет профинансировать новую глобальную войну, чтобы одновременно вести ее против Ирана, России и Китая. Лондон живет в исторической парадигме: он по-прежнему считает, что российская корона угрожает Европе и необходимо дальше консолидироваться, то есть поддерживать украинское направление, — подытожил Самонкин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Трамп разочаровался в Альянсе. По его словам, после их встречи в Белом доме американский лидер остался не в лучшем настроении.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Сыгравший в «Жестяном барабане» актер Адорф скончался в возрасте 95 лет
«Подсел и стал лапать»: мигрант переспал с 11-летней девочкой на Урале
Меньше действий — больше жизни: новая логика быта
Экономист предположил, как может измениться ключевая ставка в России
«Займет годы»: американист назвал важный нюанс выхода США из НАТО
Хасбик продал машину и поддержал Дагестан крупным пожертвованием
Синоптик ответил, какую погоду ждать москвичам на Пасху
Суд арестовал врио мэра Нововоронежа по делу о взятке
Иммунолог предупредил о самом опасном периоде для аллергиков
Лидер «СР» рассказал, как Россия может повысить МРОТ до 60 тыс. рублей
«ВКонтакте» и NEWS.ru подвели итоги конкурса
В редакции «Новой газеты» в Москве начались обыски
Экс-участница Comedy Woman раскрыла планы на Пасху
Гастроэнтеролог рассказала, какие краски нельзя использовать для пасхальных яиц
Тысячи иранцев почтили память Хаменеи на 40-й день траура
«Интуитивное чувство»: академик раскрыл будущее российских баз на Луне
Непомнящий назвал ожидаемой победу «Спартака» над «Зенитом» в Кубке России
Муж без лица, рыдания детей: в Добрянке похоронили убитую школьником учительницу
Известный тренер похвалил «Спартак» за матч против «Зенита»
Императорские пингвины оказались под угрозой исчезновения
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
