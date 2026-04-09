Стало известно, кто может заменить США в роли гегемона НАТО

Американский лидер Дональд Трамп может полностью отвернуться от НАТО, и тогда возникнет вопрос о замене главного председателя — гегемона Альянса, которым может стать Великобритания, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, Лондон всегда мечтал стать исполнителем этой роли.

Теоретически отказ членов НАТО помогать США с Гренландией, а также на Ближнем Востоке может поспособствовать тому, что Трамп еще сильнее отвернется от Альянса. И тогда возникает вопрос: кто же заменит главного председателя — гегемона НАТО? Мне кажется, что Великобритания готова взять на себя эту функцию. В Лондоне исторически мечтали об этом. После того как сформировались США, Британия померкла. При этом в стране всегда плели интриги, имели вариант возможности использования чужих рычагов влияния и давления, чтобы не дать усилить позицию России, — сказал Самонкин.

По его мнению, такая рокировка способна кардинально изменить политическую карту мира. Он отметил, что британцы живут в исторической парадигме и по-прежнему считают, будто российская корона угрожает Европе, поэтому им необходимо дальше консолидироваться и поддерживать Киев в противостоянии с Москвой.

Замена США на Британию в НАТО изменит политическую карту. Но учитывая, в каком кризисе сейчас находится европейский ВПК и экономика в целом, невозможно будет профинансировать новую глобальную войну, чтобы одновременно вести ее против Ирана, России и Китая. Лондон живет в исторической парадигме: он по-прежнему считает, что российская корона угрожает Европе и необходимо дальше консолидироваться, то есть поддерживать украинское направление, — подытожил Самонкин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Трамп разочаровался в Альянсе. По его словам, после их встречи в Белом доме американский лидер остался не в лучшем настроении.