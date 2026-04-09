Лавров раскрыл смысл Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре, продемонстрирует гостеприимность России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые передает РИА Новости, Москва также открыта к диалогу со всеми государствами, разделяющими идеалы добра и справедливости.

Вы только что увидели краткую презентацию этого яркого, я не сомневаюсь, события, которое призвано продемонстрировать открытость, гостеприимность России, нашу готовность к диалогу и сотрудничеству со всеми государствами, народами, кто разделяет идеалы мира, добра и справедливости, — сказал Лавров.

