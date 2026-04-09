09 апреля 2026 в 13:18

Сенатор эмоционально высказался об убийстве двух собак «ЛизаАлерт»

Сенатор Гибатдинов пообещал помочь хозяйке убитых собак «ЛизаАлерт»

Айрат Гибатдинов Айрат Гибатдинов Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов пообещал помочь хозяйке собак-спасателей отряда «ЛизаАлерт», которых убили в Ленинградской области. В беседе с NEWS.ru он заявил, что правоохранители быстро найдут и накажут виновных по всей строгости закона.

Чудовищная история в Ленинградской области — застрелили двух собак кинологического направления поискового отряда «ЛизаАлерт», когда хозяйка вывела их на тренировку. Вдумайтесь: убили собак, которые помогали искать потерявшихся в лесах людей. Причем обе были в ярких оранжевых попонах с эмблемой отряда, то есть перепутать их с бродячими псами было невозможно. Это уже совсем за гранью. Я надеюсь, что мерзавца или мерзавцев, которые сделали это, правоохранители быстро найдут и накажут по всей строгости закона. Мои соболезнования кинологу «ЛизаАлерт» Юлии — хозяйке убитых Бэсти и Люмен. Если могу ей чем-то помочь, то обязательно сделаю это, — высказался Гибатдинов.

Он также отметил, что надеется на принятие депутатами Госдумы законопроекта КПРФ о поправках в УК РФ об ужесточении ответственности для догхантеров. По его словам, из-за таких инцидентов и требуется повышение строгости Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что двух поисковых собак отряда «ЛизаАлерт» застрелили в Ленобласти. Бордер-колли Бэсти и Люмен выполняли тренировочные задачи по поиску людей в лесу. Через несколько минут после начала задания хозяйка услышала звуки выстрелов и обнаружила тела собак с огнестрельными ранениями.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
