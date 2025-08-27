День знаний — 2025
27 августа 2025

Прозрачные дольки в сладком сиропе! Варенье-пятиминутка из садовых яблок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете рецепт, который спасет, когда яблоки уже переспевают, а времени на долгую готовку нет? Это варенье-пятиминутка станет вашей палочкой-выручалочкой! Оно готовится быстро, но получается невероятно вкусным: нежные прозрачные дольки в ароматном сиропе, которые сохраняют и форму, и легкую кислинку. Идеально для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать вкусом.

Возьмите 3 килограмма яблок — лучше всего подходят твердые осенние сорта. Очистите их от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте аккуратными дольками. Сбрызните 3 столовыми ложками лимонного сока — это не даст яблокам потемнеть и сохранит их цвет. В большой кастрюле вскипятите 1 литр воды, добавьте 4 килограмма сахара и проварите сироп 5 минут, пока сахар полностью не растворится.

Залейте яблочные дольки горячим сиропом, аккуратно перемешайте и сразу выключите огонь. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 3 часа — за это время яблоки пропитаются сиропом и станут полупрозрачными. Затем доведите варенье до кипения, добавьте 1 чайную ложку лимонной кислоты и 2 столовые ложки водки (водка предотвратит засахаривание). Проварите ровно 5 минут, аккуратно помешивая и снимая пену.

Горячее варенье разлейте по стерильным банкам, сразу закатайте крышками и переверните вверх дном до полного остывания. Это варенье поразит вас тем, что за такое короткое время приготовления получается настолько насыщенный и гармоничный вкус!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
