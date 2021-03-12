Протоиерея РПЦ лишили должности настоятеля из-за ареста на 20 суток

https://static.news.ru/photo/4c25a840-8344-11eb-96cd-96000091f725_660.jpg Андрей Винарский Фото: Андрей Винарский/vk.com

Протоиерея Андрея Винарского, арестованного по статье о повторном нарушении правил участия в массовых акциях, отстранили от исполнения обязанностей настоятеля двух приходов, которые он возглавлял в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Указы об этом обнародованы на сайте епархии.

Решение принял архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем (Просянок). Он освободил Винарского от должности настоятеля прихода Блаженной Матроны Московской в селе Ключевом и прихода Свято-Никольского храма в посёлке Николаевка.

Причиной в документах указан административный арест священнослужителя.

10 марта Центральный районный суд Хабаровска арестовал Винарского на 20 суток за неоднократное нарушение правил участия в митингах. Его задержали за день до этого из-за того, что он и ещё несколько человек вышли в центр Хабаровска на акцию в поддержку в поддержку оппозиционера Алексея Навального и экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По некоторым данным, Винарский заявил о намерении начать голодовку в знак протеста против незаконного, по его мнению, преследования.

Ранее священнослужителя уже несколько раз задерживали за участие в митингах против ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Священника несколько раз штрафовали и отправляли под арест.

После его отстранения от исполнения обязанностей настоятеля приходов руководить временно исполняющим обязанности настоятеля назначен священник Михаил Михайлов. Судя по контексту указов, после освобождения из-под ареста Винарский сможет вернуться на свою должность.

По словам адвоката священника Татьяны Титковой, в административном деле речь идёт о событиях 18 января, когда священник находился на площади Ленина в Хабаровске. Однако, по её словам, это была не акция, а обычное общение представителя Церкви с людьми, писал NEWS.ru.