https://static.news.ru/photo/71386802-e83b-11e9-9703-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Димитрий Смирнов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов прокомментировал своё высказывание о «народе-убийце» и «абортированном сознании».

Священник пояснил, что «народ-убийца — тот, кто убивает своих детей». По его словам, речь шла не конкретно о русских, а о явлении в «планетарном масштабе», передаёт РБК .

Я имел в виду, что это явление планетарного масштаба, и то, что во всех народах это распространено. А в некоторых странах даже запрещены аборты. Я бы хотел, чтобы те люди, что живут в России, тоже перестали убивать своих детей, — сказал он.

Громкое заявление священнослужителя прокомментировал и зампредседателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Он подчеркнул, что во время всего советского периода продвигалось представление о нормальности абортов. По его словам, в последнее время ситуация меняется и всё меньше людей считают аборт социальной нормой.

У некоторых людей действительно абортивное сознание, как сказал отец Димитрий. Но их меньшинство, их мнение, их дела не могут быть ассоциированы со всем нашим народом, — подчеркнул Кипшидзе.

Как писал News.ru, ранее отец Димитрий призвал учить детей церковнославянскому языку вместо английского. Глава патриаршей комиссии по делам семьи не согласен с родителями, у которых «ребёночек не успел родиться — уже английскому учат».