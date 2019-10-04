https://static.news.ru/photo/4c323a16-e812-11e9-afd4-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Димитрий Смирнов Фото: youtube.com/Миссия-ОД

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал аборт при наличии медицинских противопоказаний у матери «греховной практикой».

Таким образом священник ответил на вопрос женщины, которая сделала аборт из-за варикоза и спросила, является ли это грехом.

Вот такие христиане в кавычках убивают собственных детей, а потом спрашивают: грех это или нет? То есть они не только не христиане. А у них и совести нет — у человека на месте совести белая крахмальная тряпочка, — сказал священник в эфире телеканала « Союз ».

Отец Димитрий отметил, что у российского народа «абортированное сознание».

Это народ-убийца. Нравится это выражение моё, не нравится, но миллионы убиваются ежегодно. Довели страну до того, что у нас 1,7 ребёнка на семью — меньше двух человек, это говорит о том, что мы вымираем. И когда придут к нам с юга мусульмане, а с востока азиаты, и мы будем у них в подчинении, тогда узнаем, что такое варикоз, — подчеркнул он.

Болезни матери, которые мешают нормальному течению беременности, не должны быть поводом для её прерывания, считает Смирнов. Он сравнил риск для здоровья матери с риском солдата, идущего на фронт, «отдавать жизнь за родину».

Священнослужитель отметил, что даже птицы жертвуют собой, чтобы спасти птенца, а человек своих детей убивает.

Потому что врач — ему лишь бы всё было шито-крыто: за аборт его ругать не будут, а если что-то случится с роженицей, то его будут ругать, и чтобы не ругали, он лучше убьёт младенца и склонит к этому маму, — заявил протоиерей.

Ранее протоиерей Смирнов предложил преподавать детям церковнославянский язык вместо английского, писал News.ru.