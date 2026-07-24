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24 июля 2026 в 21:30

Просто заливаю томатным соком: маринованные огурцы без закаток, сегодня готовим — завтра едим

Фото: D-NEWS.ru
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Не нужно мучиться со стерилизацией и сложными рассолами, для приготовления вкусных маринованных огурцов достаточно залить их томатным соком со специями, и уже на следующий день они готовы к подаче.

Возьмите 1 кг свежих огурцов, 500 мл томатного сока, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 50 мл 9% уксуса, перец горошком и зелень по вкусу. Огурцы нарежьте кружками или дольками, уложите в глубокую миску, добавьте мелко рубленный чеснок и зелень. В отдельной емкости смешайте томатный сок с солью, сахаром, уксусом и перцем, залейте огурцы, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2 часа. Затем уберите в холодильник на ночь — они полностью готовы через 12 часов.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Понравилось, что огурцы за сутки успели хорошо промариноваться, но при этом не потеряли плотность. Совет: для хруста выбирайте плотные молодые огурцы с пупырышками.

Ранее стало известно, как приготовить помидоры «Женский каприз» в холодном рассоле, настаиваются за сутки.

Проверено редакцией
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