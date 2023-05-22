«Просто шутил»: Тatarka FM о предложении Васильева переобуть всех в лапти Блогер Тatarka: Васильев пошутил про «переобуть патриотов в лапти»

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press

Предложение историка моды Александра Васильева переодеть всех патриотов в лапти является шуткой, сообщила NEWS.ru блогер и ведущая Лилия Абрамова (Тatarka). Она добавила, что в лаптях ходить как минимум неудобно, а как максимум вредно для здоровья.

Я с глубоким уважением отношусь к Васильеву и думаю, что он иронизировал. Полностью отказаться от западной моды и вернуться к своим истокам уже нереально. Конечно, если мы говорим об определенных брендах и коллекциях, у нас есть и свои дизайнеры, и магазины очень неплохие. Мы можем сменить вектор, но не так, чтобы от этого страдал народ. В лаптях ходить как минимум неудобно, а как максимум — вредно для здоровья. Александр просто шутил, — рассказала Абрамова.

Ранее Васильев заявил, что ведущие на российских федеральных телеканалах, критикующие Запад, в доказательство своего патриотизма должны отказаться от западной недвижимости и одежды и переобуться в лапти.

Васильев пояснил свою позицию тем, что многие российскиt известных медиаперсоны имеют недвижимость за границей. Этот факт, по его словам, свидетельствует о том, что этим людям «западный стиль жизни все-таки нравится», в частности, климатом, красивыми видами или едой.

Искусствовед привел в пример журналиста Владимира Соловьева, который еще в 2019 году подтвердил, что владеет недвижимостью на итальянском озере Комо. После начала российской спецоперации на Украине телеведущий подпал под санкции ЕС, после чего власти Италии арестовали две виллы Соловьева. Всего, по утверждениям итальянских СМИ, во владении у Соловьева находятся три дома на озере Комо общей стоимостью €8 млн.