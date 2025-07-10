Собчак пожаловалась на модников и погоду в Москве Собчак пожаловалась на моду носить сапоги во время жары

Журналистка Ксения Собчак пожаловалась в своем Telegram-канале, что ради моды ходит в сапогах во время московской жары. Вместе с тем она показала свою обувь на ногах.

В Москве 35+. Вам меня, дуру, жалко? — написала она.

Ранее Ксения Собчак подшутила над своим образом, в котором появилась 9 мая. На фотографиях, опубликованных в соцсетях, телеведущая предстала в головном уборе внушительного размера темно-фиолетового оттенка. Она сравнила себя со знаменитым новогодним салатом — селедкой под шубой. При этом Собчак пояснила, что на ней были вещи от брендов Prada и Dries van Noten. Журналистка призналась, что образ получился совсем не таким, как было задумано.

До этого Собчак вступила в конфликт с членами организации «Русская община» и бойцами СВО, которые поддерживают организацию. В своем Telegram-канале она обвинила активистов в манипуляциях, а также указала, что они устраивали «провокации межнациональной розни». Военные ранее пригласили ее отправиться в зону боевых действий.

Помимо этого, блогер и клинический психолог Вероника Степанова написала, что брак Собчак с режиссером Константином Богомоловым «трещит по швам». По ее словам, помимо «сложной» жены на долю режиссера выпала необходимость взаимодействовать с «сурово-властной» тещей и капризным пасынком.