«Просто кощунство»: учёных — лауреатов премии правительства РФ лишили денег

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Перед оформлением ипотеки всем членам семьи или тем, от кого зависит материальное благополучие, стоит вакцинироваться от COVID-19, заявила NEWS.ru эсер Галина Хованская, возглавлявшая парламентский комитет по жилищной политике и ЖКХ в Госдуме седьмого созыва. Она отметила, что заболевший коронавирусом рискует потерять работу и возможность выплачивать кредит.

Парламентарий также посоветовала гражданам действовать «очень осторожно», когда они хотят взять «ипотечный кредит под единственное жильё», так как могут в итоге остаться без жилища. Надо учитывать ситуацию — разгар эпидемии...