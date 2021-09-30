«Просто кощунство»: учёных — лауреатов премии правительства РФ лишили денег
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:54, 01 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские учёные, лауреаты премии правительства РФ, ещё в 2018 году лишились надбавок в 330% от размера социальной пенсии. Речь идёт о конструкторах новейших образцов военной техники, создателях системы защиты гостайны и технологии для реабилитации раненых. Об этом инициативная группа исследователей сообщила изданию «Газета.Ru».
Дополнительное материальное обеспечение по решению Минтруда теперь выплачивается только лауреатам Государственных премий СССР и Государственных премий РФ, которые вручает президент.
В инициативной группе 71 учёный. Среди них разработчик новых медицинских технологий Татьяна Руденко, руководитель проектов по созданию бронеавтомобилей Валерий Лазарев, организатор лаборатории проблем информационной безопасности Михаил Вус, конструктор установок для экспериментального завода ВНИИА Татьяна Иванкова.
Борьба учёных за возвращение надбавок дошла до Верховного суда.
С чисто юридической точки зрения — это бесперспективное дело. Минтруд вправе уточнить требования по списку и сделать одних лауреатов первосортными, а других — второсортными. <...> С моральной точки зрения это, конечно, просто кощунство. Больших денег государство не сэкономит. Я думаю, что, скорее всего, их действительно просто забыли. Клерк в министерстве пропустил строчку, когда переписывал приказ, — считает адвокат Максим Сологуб.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил список лауреатов премии имени Гагарина в области космической деятельности. Среди них создатели орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-Р».