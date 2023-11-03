Простим Пугачеву — вернется «совок», а за ним и Вайкуле

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Алла Пугачёва

Вторые сутки души граждан бередит новость о возвращении в Россию Аллы Пугачевой. Бывший оккупант отечественного новогоднего ТВ вернулась по своим меркам скромно. Если раньше кортеж Примадонны мог позволить себе заехать прямо на перрон, дабы пенсионерке не пришлось идти десяток метров, то теперь ножками поработать всё же пришлось.

Ну а дальше черный «членовоз» скрыл почтенное тело певицы за воротами вычурного замка в подмосковной деревне Грязь.

Злые языки судачат, что бывшая певица, мол, развелась со своим жеманным иноагентом и вернулась на родину. Вот только как бы ни проезжались по Алле Борисовне, трудно поверить, что она оставила детей на мужа, и это даже без учета давнишних и злых слухов об иноагенте Галкине.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Впрочем, какими бы ни были мотивы возвращения, сам его факт, как и предыдущий факт отъезда, чрезвычайно переоценены. Безусловно, Пугачева талантливая исполнительница, безусловно, её хиты останутся с нами навсегда. Вот только последний раз что-то запоминающееся Алла Борисовна исполняла более 10 лет назад, ну или когда там вышел большой сводный выпуск рекламы с сюжетами из «Иронии судьбы»?

Словом, непонятно, зачем было лить слезы по уехавшей поющей голове. А вот возвращение — повод опасаться. Вдруг нас опять попросят понять и простить «испуганных патриотов»... Понесется череда убогих «музыкальных конкурсов» с заранее известными лауреатами, безвкусных «огоньков» любого цвета с прущим со всех щелей нафталином и прочие огрызки «совковой» ментальности.

И ладно бы так, но вдруг за ней потянется вереница остальных придворных «кормилиц» членов ЦК. Вдруг в конце концов вернется Лайма Вайкуле? А вместе с ней и вычурный кабацкий эрзац, который она пытается выдавать за искусство. Вот это пугает.

У нас же тут вроде как борьба за умы подрастающего поколения. И выиграть её, завозя сюда носителей колбасно-номенклатурных ценностей, не очень получится.

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Лайма Вайкуле

Да, с началом СВО из страны уехало немало народа. В том числе и настоящие испуганные патриоты из числа обычных граждан, работяг. И тут важный момент, что уезжали-то они не патриотами и порой, даже уехав, вначале лили желчь. Но теперь всё чаще в запрещенных и не запрещенных соцсетях можно увидеть рассказы таких людей, общий смысл которых сводится к тому, что: а) они сильно недооценивали уровень комфорта в России (причем, речь именно о России, не Москве); б) «там» не так круто, как рассказывали; в) пещерный национализм отдельных республик поразил даже бывалых «деколонизаторов».

В общем, по классике: всё о чем нам врали большевики, оказалось правдой. И вот с такими людьми надо работать, таких людей надо возвращать, такие люди осознали реальные ценности жизни в России. Их мозги не промыты прямолинейной и неказистой государственной пропагандой, они могут на доступном для обычных людей языке объяснить все плюсы жизни тут и все минусы, с которыми нам надо беспощадно бороться.

А что нам может дать жижа уехавших артистов? Ничего. Пугачева даже прощения ни у кого не попросит — не барское это дело. Зато если останется тут, то уверен, что уже к Новому году вновь появится на экранах. Может и ручку ей очередной раз поцелуют.

В общем, вывод тут может быть только один — возвращать надо людей, а не нафталин.

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