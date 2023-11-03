«Приехала пробить ситуацию»: Джигурда о цели приезда Пугачевой в Россию Джигурда сообщил, что Пугачева не останется в России и вернется к детям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Джигурда

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию «пробить ситуацию» и скоро уедет за границу, где ее ждут дети, предположил в интервью MK.RU актер Никита Джигурда. Артист отметил, что власти страны «разрешили ей вернуться» и не стали использовать «драконовских методов». Джигурда подчеркнул, что, назвав россиян холопами и рабами, певица «наказала сама себя».

По делам человек приехал — «пробить ситуацию». Нужно было, она приехала. Она, конечно, оскорбила многих своих поклонников и сама себя за это наказала. Она уже не станет той Пугачевой, которой была. Может, конечно, ей этого и не надо, — заявил Джигурда.

Актер предположил, что визит Пугачевой в Россию будет кратковременным, после чего она вернется в Европу. По его словам, причин «сильно обижаться» на певицу он не видит.

Бабушку нужно простить. Дайте бабушке покой. Не ругайте ее, — предложил Джигурда.

Ранее руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о расставании Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Активист отметил, что, по непроверенной информации, исполнительница ушла от супруга.

До этого стало известно, что Пугачева вернулась в Россию, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все оставшиеся документы, связанные с детьми. Пугачева завещала все имущество младшим детям. Однако владельцем знаменитого замка в деревне Грязь остается Галкин. Предварительно, певица будет решать с нотариусом некоторые нюансы, чтобы замок смогли унаследовать дети.