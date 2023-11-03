«Ушла совсем»: Бородин сообщил о расставании Пугачевой и Галкина Виталий Бородин сообщил, что Пугачева ушла от Галкина

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Максим Галкин и Алла Пугачева

Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале заявил о расставании певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Активист отметил, что, по непроверенной информации, исполнительница ушла от супруга.

Не хочу лукавить, информацию еще нужно проверить. Говорят, Пугачева ушла от Галкина совсем, — сообщил Бородин.

Ранее стало известно, что Пугачева вернулась в Россию, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все оставшиеся документы, связанные с детьми.

Пугачева завещала все имущество младшим детям. Однако владельцем знаменитого замка в деревне Грязь остается Галкин. Предварительно, певица будет решать с нотариусом некоторые нюансы, чтобы замок смогли унаследовать дети.

Артистка въехала в страну вечером 2 ноября через погранпереход в Псковской области, после чего села в черный автомобиль Toyota Camry и уехала.

После приезда Пугачевой в Россию общественники из «Зова народа» потребовали задержать и допросить певицу по поводу возможной причастности к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Активисты уже обратились с этой просьбой к председателю СК России Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву.