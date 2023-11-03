Захарова стихами Чуковского оценила вояжи «испуганных патриотов» Захарова призвала «испуганных патриотов» не поминать родину всуе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично отметила, что наблюдает за вояжем «испуганных патриотов». По мнению дипломата, происходящее хорошо описал поэт Корней Чуковский в сказке «Тараканище».

А лихие обезьяны Подхватили чемоданы И скорее со всех ног Наутек..., — процитировала Захарова.

Представитель МИД предположила, что «патриотам», вероятно, страшно везде. Однако, продолжила Захарова, на это тоже есть ответ у Чуковского: в основе испуга — собственные тараканы.

Тогда не надо поминать родину всуе и следует честно признаться, что они страдают от своих фобий, а не от государства, — резюмировала дипломат.

Захарова не стала уточнять, вояжи каких «испуганных патриотов» подразумевала, однако накануне стало известно, что в Россию внезапно вернулась певица Алла Пугачева. Помощница артистки Елена Чупракова подтвердила, что Примадонна находится в Москве, но не знает, на какое время она задержится в стране.

По мнению шоумена Стаса Барецкого, Пугачева вернулась в РФ, чтобы «жить до конца дней» в особняке в подмосковной деревне Грязь. Он также сообщила, что исполнительница просит его отменить сделку по покупке замка. Барецкий не исключил, что пойдет навстречу Примадонне, если та вернет залог в 250 млн рублей.