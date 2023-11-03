«Мы не звери»: как оценили возвращение Пугачевой в шоу-бизнесе и Кремле Песков: Пугачева, как и любой гражданин, может свободно возвращаться на родину

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Алла Пугачёва

Российские граждане могут свободно покидать родину и возвращаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приезд в страну певицы Аллы Пугачевой. Как отреагировали в Кремле и шоу-бизнесе на возвращении Примадонны?

Как отреагировали в Кремле на приезд Пугачевой

Россияне могут спокойно покидать территорию страны и возвращаться обратно, заявил Песков. По его словам родство с иноагентом не должно становиться «именем нарицательным».

«Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться. Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс. <...> Естественно, любой российский гражданин <...> всегда свободно возвращается на свою родину», — сказал Песков.

Что сказал Барецкий о возвращении Пугачевой

Пугачева вернулась в Россию, чтобы «жить до конца дней» в особняке в подмосковной деревне Грязь, предположил в разговоре с NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. По его словам, исполнительница просит его отменить сделку по покупке замка. Барецкий не исключил, что пойдет навстречу Примадонне, если та вернет залог в 250 млн рублей.

«Ну конечно, конечно. Она поэтому и вернулась. Мы сейчас будем все это делать. Она, понимаете... У нас вопрос такой возник, она просит, чтобы мы отменили сделку, пошли ей навстречу. Она хочет в замке, видимо, жить до конца своих дней. Мы с партнерами, конечно, не звери, мы можем, в принципе, отменить сделку, чтобы она нам вернула залог [250 млн рублей], она готова это сделать», — заявил Барецкий.

Как Киркоров отреагировал на возвращение Пугачевой

Накануне у российского исполнителя Филиппа Киркорова на презентации клипа «Псевдомодели» Люси Чеботиной спросили, знает ли он что-то о возвращении Пугачевой в Россию.

«Филипп сделал вид, что не слышит вопроса», — передает MK.ru.

Что еще сказали о возвращении Пугачевой

Политолог Сергей Марков, говоря о приезде Примадонны, в Telegram-канале напомнил о позиции артистки, в том числе о поддержке Украины.

«Ей нравится режим на Украине? Вот и надо ее встретить, как встретили бы на Украине певицу, которая открыто и неоднократно поддержала Россию. Каждому по вере его пусть воздастся», — написал Марков.

Политолог Ярослав Белоусов заявил, что у России есть много поводов для «культурной отмены» артистки. Кроме того, он считает, что против Примадонны можно возбудить и уголовное дело.

«Называла ли публично эта дама СВО и присоединение новых регионов „иллюзорными целями, делающими нашу страну изгоем и утяжеляющими жизнь наших граждан“? Называла. Является ли это составом хотя бы административного правонарушения (а то и уголовного преступления)? Является», — написал политолог.

С последним не согласен первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он заявил, что к Пугачевой нет претензий. Он напомнил, что Примадонна — гражданка РФ и не совершала действия, которые ущемляли бы ее гражданские права.

«За что ее можно преследовать? Она, кроме того что ездила за своим мужем, больше ничего не сделала. Она не сделала никаких заявлений о России, то есть вела себя аккуратно», — сказал Шолохов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что Пугачева вернулась «на кормовую базу».

«Пугачева всем своим естеством взывает ко всем нам: „Дайте пожрать, а то нечем гадить на вас!“» — написал чиновник.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Алла Пугачёва

Простят ли россияне Пугачеву

В июне народная артистка РФ Надежда Бабкина заявила, что Примадонну не простят. По ее словам, россияне оказались преданы и им «плюнули в лицо».

«Народ, который любил и ходил на нее, его предали. И он не может этого простить. Потому что им в лицо плюнули. „Мы тебя обожали всей душой и сердцем, все поголовно. А ты нас оставила наедине с проблемами вместо того, чтобы нас поддержать и помогать“. Просто выходить и песенки петь — этого маловато», — сказала Бабкина.

В конце октября певица Ольга Зарубина посоветовала Алле Пугачевой извиниться перед жителями России. По ее мнению, Примадонне следует попросить прощения у россиян, которых та назвала «рабами и холопами».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко заявила 26 октября, что Пугачева и Галкин «очистили нашу землю». По ее словам, такие люди не нужны стране. Драпеко также отметила, что после начала израильско-палестинского конфликта звездная чета «побежала искать очередную родину».

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