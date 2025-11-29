Простая жареная картошка в прошлом: готовим «Пататас Бравас — огненные картофельные кубики»: вкусный рецепт из Испании. Хрустящие обжаренные до золотистой корочки кубики картофеля — идеальная закуска для вечеринок и тапас-баров. Картофель предварительно нарезают небольшими кусочками, обжаривают во фритюре или на сковороде до румяного цвета, чтобы внутри оставался нежным. Подаются с ярким соусом из томатов, чеснока, острого перца и паприки, а сверху можно добавить нежный чесночный айоли для контраста.

На 2 порции: картофель — 500 г, помидоры — 2 шт. (или 150 г томатной пасты), чеснок — 2 зубчика, сладкая и острая паприка — по 1 ч.л., оливковое масло — 2 ст.л., соль, перец, для айоли: 50 г майонеза, 1 зубчик чеснока.

Картофель очищают и нарезают кубиками, обжаривают во фритюре или на хорошо разогретой сковороде до хрустящей корочки. Для соуса томаты обжаривают с чесноком и специями, затем измельчают в блендере. Айоли готовят отдельно и подают к картофелю.

Секрет: подавайте сразу после приготовления, чтобы кубики оставались хрустящими, а соус — свежим и ароматным. Пататас Бравас — классика испанских закусок, которую невозможно есть в одиночку.

