День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 12:00

Простая жареная картошка в прошлом: готовим «Пататас Бравас — огненные картофельные кубики»: вкусный рецепт из Испании

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Простая жареная картошка в прошлом: готовим «Пататас Бравас — огненные картофельные кубики»: вкусный рецепт из Испании. Хрустящие обжаренные до золотистой корочки кубики картофеля — идеальная закуска для вечеринок и тапас-баров. Картофель предварительно нарезают небольшими кусочками, обжаривают во фритюре или на сковороде до румяного цвета, чтобы внутри оставался нежным. Подаются с ярким соусом из томатов, чеснока, острого перца и паприки, а сверху можно добавить нежный чесночный айоли для контраста.

На 2 порции: картофель — 500 г, помидоры — 2 шт. (или 150 г томатной пасты), чеснок — 2 зубчика, сладкая и острая паприка — по 1 ч.л., оливковое масло — 2 ст.л., соль, перец, для айоли: 50 г майонеза, 1 зубчик чеснока.

Картофель очищают и нарезают кубиками, обжаривают во фритюре или на хорошо разогретой сковороде до хрустящей корочки. Для соуса томаты обжаривают с чесноком и специями, затем измельчают в блендере. Айоли готовят отдельно и подают к картофелю.

Секрет: подавайте сразу после приготовления, чтобы кубики оставались хрустящими, а соус — свежим и ароматным. Пататас Бравас — классика испанских закусок, которую невозможно есть в одиночку.

Ранее мы готовили картофельные колдуны. Простой рецепт из Белоруссии — вкуснейшие биточки с фаршем.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо драников готовлю «Аллоо Тикки» — хрустящие индийские лепешечки. Простой рецепт с пряными акцентами
Общество
Вместо драников готовлю «Аллоо Тикки» — хрустящие индийские лепешечки. Простой рецепт с пряными акцентами
Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин
Общество
Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин
Добавил рикотту в фрикадельки и все обалдели от вкуса — теперь готовлю такие митболлы каждую неделю
Общество
Добавил рикотту в фрикадельки и все обалдели от вкуса — теперь готовлю такие митболлы каждую неделю
Упрощенный рецепт мяса по-французски: готовим вкуснятину на сковороде за 15 минут
Общество
Упрощенный рецепт мяса по-французски: готовим вкуснятину на сковороде за 15 минут
Творожное хачапури за 10 минут: ленивая вкусняшка на сковороде — быстрый завтрак или перекус
Общество
Творожное хачапури за 10 минут: ленивая вкусняшка на сковороде — быстрый завтрак или перекус
картошка
картофель
простой рецепт
Испания
соусы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд запретил продавать открытки с Гитлером
Во Владивостоке рассказали о ситуации со сдачей билетов на концерт Долиной
Атака ВСУ на Новороссийск 29 ноября: что известно, разлив нефти, жертвы
На Кубани раскрыли, что стало с горящей НПЗ после атаки ВСУ
Конец «халявы» для мигрантов: какие законы вступают в силу с 1 декабря
110 вариантов подарков коллегам на Новый год — на любой вкус и кошелек
Мясников в прямом эфире пожаловался на свою прическу
Зеленский нашел замену Ермаку
Россиян начали обманывать в аптеках Турции и Египта
Названы три фразы, обезоруживающие ребенка перед мошенниками
Подпольщик доложил об уничтожении «цитадели» вражеских дронов
Назван срок, который грозит арестованному гендиректору издательства «Джем»
В Литве подстрелили бельгийского военного
Украденная по ошибке домашняя обезьяна вернулась к своему хозяину
В США раскрыли, как отставка Ермака скажется на переговорах с Россией
ФСБ впервые начала публикацию списка предателей
Ермака назвали ключевым виновником затягивания конфликта на Украине
Прослужит десятилетиями: как установить и укрепить забор из профнастила
Семья Милохина уехала за защитой в США после угроз в Анапе
В США «похоронили» коварный план Запада против России
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.