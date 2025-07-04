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04 июля 2025 в 07:45

Проще сырников и вкуснее омлета: овсяноблин с сыром — завтрак за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Овсяноблин с сыром — это хрустящая снаружи и нежная внутри лепешка с насыщенным сырным вкусом. Это проще сырников и вкуснее омлета, а готовится такой завтрак за 5 минут.

Рецепт: смешайте 3 ст. л. овсяных хлопьев, 1 яйцо, 2 ст. л. молока, щепотку соли и 50 г тертого сыра (чеддер или сулугуни). Дайте смеси постоять 2 минуты, чтобы хлопья набухли. Вылейте тесто на разогретую сковороду с антипригарным покрытием, распределите тонким слоем и жарьте на среднем огне 2–3 минуты под крышкой. Переверните, посыпьте еще 20 г сыра и держите на огне еще 1–2 минуты до золотистой корочки.

Готовый овсяноблин сочетает хруст овсяных хлопьев с тягучей сырной начинкой. Это блюдо идеально для полезного завтрака или перекуса — сытно, быстро и без лишних калорий! Для пикантности добавьте в тесто щепотку паприки или сушеного чеснока.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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