07 февраля 2026 в 22:28

Проще рецепта мяса не придумаешь: нужны только кусок свинины или говядины, лук, сливочное масло

Фото: D-NEWS.ru
Открыт рецепт гениально простого тушеного мяса, которое готовится практически без вашего участия и получается невероятно сочным. Проще не придумаешь: понадобятся только кусок свинины или говядины, лук, сливочное масло.

Для приготовления возьмите 800 г — 1 кг свиной шеи, лопатки или говяжьей лопатки/грудинки, 4–5 крупных луковиц, 70 г сливочного масла, соль, черный перец, лавровый лист по желанию. Мясо нарежьте крупными кусками (примерно 4×4 см). Лук нарежьте толстыми кольцами или полукольцами. В сковороду положите половину сливочного масла. Выложите половину нарезанного лука, разровняйте. Сверху плотным слоем уложите все мясо. Посыпьте мясо оставшимся луком. Сверху разложите оставшееся сливочное масло, порезанное на кусочки. Накройте посуду крышкой и поставьте на самый маленький огонь. Томите ровно 1 час, не открывая крышку и не перемешивая. Через час откройте, посолите, поперчите, перемешайте. Снова закройте крышкой и продолжайте тушить на минимальном огне еще 1 час. За это время мясо станет мягким, а лук превратится в соус.

Ранее стало известно, как приготовить медово-соевый маринад для жарки крылышек на сковороде.

Дарья Иванова
Д. Иванова
