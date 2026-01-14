Проще не бывает: 4 ингредиента для маринада и курица. Забываю на ночь, а днем пеку. Безумно вкусно!

Проще не бывает: 4 ингредиента для маринада и курица. Забываю на ночь, а днем пеку. Безумно вкусно!

Весь фокус — в терпении. Несколько часов (а лучше всю ночь) маринад на основе соевого соуса глубоко пропитывает мясо, делая его невероятно сочным, а мед с горчицей создают на поверхности липкую, хрустящую и блестящую корочку.

Куриные крылышки (около 17 штук, или 1–1,2 кг) хорошо промываю и обсушиваю бумажным полотенцем. При желании разделяю на фаланги или мариную целиком.

Для маринада в миске смешиваю 70 мл соевого соуса, 35 г жидкого меда и 20 г медовой горчицы (можно заменить дижонской). Добавляю 1–2 чайные ложки копченой паприки — она даст тот самый «фирменный» дымный аромат и красивый цвет.

Заливаю крылышки маринадом и тщательно перемешиваю, чтобы каждое было покрыто соусом. Накрываю миску пленкой или перекладываю в пакет с застежкой и убираю в холодильник минимум на 3–4 часа, а лучше — на ночь. Чем дольше, тем вкуснее.

Духовку разогреваю до 200 °C. Замаринованные крылышки выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой или фольгой. Можно полить их остатками маринада. Запекаю 35–40 минут, пока они не станут аппетитно румяными, а кожица — хрустящей. В середине запекания можно перевернуть для равномерной корочки. Подаю горячими.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.