Проще и вкуснее меренгового рулета: финский блин с кремом на сгущенке и вишней

Финский блин с кремом на сгущенке и вишней — безупречный рулет, который готовится проще и получается вкуснее меренгового рулета.

Рецепт: для блина-коржа понадобится 3 яйца, 200 мл молока, 100 г муки, 1 ст. л. сахара, щепотка соли, 20 г растопленного сливочного масла. Для начинки: 300 г замороженной вишни без косточек, 1–2 ст. л. сахара, 1 ст. л. крахмала. Для крема: 200 г сливочного сыра, 150 г сгущенного молока.

Сначала приготовьте блин: взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте молоко, муку и масло. Разогрейте духовку до 200°C. Большой противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Вылейте тесто на противень. Выпекайте 8–10 минут до золотистого цвета и готовности. Готовый корж остудите на решетке, не снимая с пергамента. Для вишневой начинки смешайте вишню с сахаром, доведите до кипения. Крахмал разведите в 2 ст. л. воды, влейте в кипящую вишню. Поварите 1–2 минуты до загустения. Для крема просто смешайте сливочный сыр и сгущенку венчиком до однородности. Снимите корж с пергамента и переложите на пищевую пленку. Равномерно намажьте корж кремом. Поверх распределите остывшую вишневую начинку. Плотно сверните корж в рулет. Уберите в холодильник на 1–2 часа для стабилизации.

