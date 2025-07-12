Проще бутербродов, вкуснее пиццы: брускетты, которые все полюбят

Эти брускетты с запеченным перцем и творожным сыром — простой способ превратить обычный завтрак в кулинарный праздник. Ароматные, сочные и с приятной кислинкой, они готовятся за 15 минут и нравятся даже тем, кто обычно равнодушен к бутербродам.
Ингредиенты:
- болгарский перец — 2 шт.;
- маслины — 50 г;
- красный лук — 0,5 шт.;
- творожный сыр — 100 г;
- лимонный сок — 1 ст. л;
- чиабатта — 1 шт.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Перец запеките до мягкости (в духовке или на гриле), очистите от кожицы и нарежьте полосками.
- Лук нашинкуйте полукольцами, маслины разрежьте пополам.
- Творожный сыр смешайте с лимонным соком, солью и перцем.
- Чиабатту нарежьте ломтиками, обжарьте на оливковом масле до хрустящей корочки.
- Намажьте хлеб сырной смесью, выложите перец, лук и маслины.
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