Проще бутербродов, вкуснее пиццы: брускетты, которые все полюбят

Эти брускетты с запеченным перцем и творожным сыром — простой способ превратить обычный завтрак в кулинарный праздник. Ароматные, сочные и с приятной кислинкой, они готовятся за 15 минут и нравятся даже тем, кто обычно равнодушен к бутербродам.

Ингредиенты:

болгарский перец — 2 шт.;

маслины — 50 г;

красный лук — 0,5 шт.;

творожный сыр — 100 г;

лимонный сок — 1 ст. л;

чиабатта — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Перец запеките до мягкости (в духовке или на гриле), очистите от кожицы и нарежьте полосками. Лук нашинкуйте полукольцами, маслины разрежьте пополам. Творожный сыр смешайте с лимонным соком, солью и перцем. Чиабатту нарежьте ломтиками, обжарьте на оливковом масле до хрустящей корочки. Намажьте хлеб сырной смесью, выложите перец, лук и маслины.

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