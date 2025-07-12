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12 июля 2025 в 12:43

Проще бутербродов, вкуснее пиццы: брускетты, которые все полюбят

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти брускетты с запеченным перцем и творожным сыром — простой способ превратить обычный завтрак в кулинарный праздник. Ароматные, сочные и с приятной кислинкой, они готовятся за 15 минут и нравятся даже тем, кто обычно равнодушен к бутербродам.

Ингредиенты:

  • болгарский перец — 2 шт.;
  • маслины — 50 г;
  • красный лук — 0,5 шт.;
  • творожный сыр — 100 г;
  • лимонный сок — 1 ст. л;
  • чиабатта — 1 шт.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Перец запеките до мягкости (в духовке или на гриле), очистите от кожицы и нарежьте полосками.
  2. Лук нашинкуйте полукольцами, маслины разрежьте пополам.
  3. Творожный сыр смешайте с лимонным соком, солью и перцем.
  4. Чиабатту нарежьте ломтиками, обжарьте на оливковом масле до хрустящей корочки.
  5. Намажьте хлеб сырной смесью, выложите перец, лук и маслины.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

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бутерброды
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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