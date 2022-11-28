Прокурор запросил пожизненный срок для пермского стрелка Бекмансурова

Фото: Максим Кимерлинг/РИА Новости

Тимур Бекмансуров

Прокурор попросил приговорить к пожизненному лишению свободы Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, жертвами которой стали шесть человек. Гособвинитель отметил, что, несмотря на шизоидное расстройство личности, Бекмансуров может осознать характер и опасность своих действий, передает РИА Новости.

Просим признать виновным. По совокупности преступлений прошу назначить Бекмансурову Тимуру Маратовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы, — сказал прокурор.

Обвинитель добавил, что смягчающими обстоятельствами в деле стрелка следует считать признание им своей вины, состояние здоровья, а также ранения, которые он получил при задержании, и ампутацию части ноги.

Ранее Бекмансуров признал в полном объеме иски потерпевших, общая сумма которых превышает 15 млн рублей. От дачи показаний в ходе рассмотрения уголовного дела в суде он отказался.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги. В сознание Бекмансуров пришел 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.