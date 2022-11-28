Пермский стрелок Бекмансуров признал иски потерпевших на 15 млн рублей

Фото: Максим Кимерлинг/РИА Новости

Тимур Бекмансуров

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете в прошлом году, признал в полном объеме иски потерпевших на общую сумму более 15 млн рублей, передает ТАСС. Об этом Бекмансуров сообщил в ходе судебного заседания, где начались прения сторон.

Признаю в полном объеме, — сказал подсудимый.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. Первый день его лечения обошёлся в 2 млн рублей. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.

В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия. Позднее Бекмансуров полностью признал вину. Санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), обвинение по которой предъявлено стрелку, предусматривают меру наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании опасных услуг в отношении руководства университета. В ходе расследования были выявлены проблемы в организации охраны вуза. Фигурантами дела стали ректор вуза Дмитрий Красильников, первый проректор Павел Блусь, зампредседателя антикоррупционной комиссии университета Михаил Мухачев и сотрудница Росгвардии Наталья Голованова.