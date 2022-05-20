Против руководства Пермского госуниверситета возбудили уголовное дело

Фото psu.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании опасных услуг в отношении руководства Пермского университета, где первокурсник Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. Как пишет «Коммерсант», в ходе расследования были выявлены проблемы в организации охраны вуза.

Фигурантами дела стали ректор вуза Дмитрий Красильников, первый проректор Павел Блусь, зампредседателя антикоррупционной комиссии университета Михаил Мухачев и сотрудница Росгвардии Наталья Голованова. Красильникову, Блусю и Мухачеву инкриминируется ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц), а Головановой — ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). В ПГНИУ заявили, что не могут комментировать ситуацию.

Как считают источники, расследование может быть связано с нарушениями в организации охраны, а также работы системы оповещения и управления эвакуацией на территории университетского кампуса. Как выяснилось при расследовании уголовного дела об убийстве, система была неработоспособной, а за несколько месяцев до трагедии в университете было ликвидировано структурное подразделение, которое отвечало за организацию охраны вуза.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. Первый день его лечения обошёлся в 2 млн рублей. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.

В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия. Позднее стало известно, что Бекмансуров полностью признал вину. Санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), обвинение по которой предъявлено Бекмансурову, предусматривают меры наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.