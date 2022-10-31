Пермский стрелок Бекмансуров отказался от дачи показаний в суде

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском госуниверситете

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете в сентябре прошлого года, отказался от дачи показаний в ходе рассмотрения его уголовного дела в суде, сообщает ТАСС. Об этом он заявил на заседании суда, которое транслировалось онлайн, добавив, что полностью признает вину в совершении преступлений и раскаивается в содеянном.

На основании, предусмотренном ст. 51 Конституции РФ, я отказываюсь от дачи показаний, при необходимости я готов ответить на вопросы, — сказал Бекмансуров.

Прокурор ходатайствовал об оглашении показаний подсудимого, содержащихся в материалах уголовного дела и данных им на стадии предварительного расследования. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая зачитала показания Бекмансурова. В них подсудимый сообщил, что испытывал сложности в общении со сверстниками, не мог найти с ними общий язык и дрался с ними, поскольку в первом классе над ним смеялись.

При этом, согласно показаниям подсудимого, после переезда в Пермь у него появились суицидальные мысли. Впервые о совершении преступления он задумался в седьмом классе, а с мая 2021 года у него стала появляться немотивированная агрессия. На его агрессивное состояние, по словам Бекмансурова, также влияло то, что он пробовал наркотические средства.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. Первый день его лечения обошёлся в 2 млн рублей. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.

В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия. Позднее стало известно, что Бекмансуров полностью признал вину. Санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), обвинение по которой предъявлено стрелку, предусматривают меру наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.