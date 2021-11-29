16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Гособвинение запросило четыре года колонии для экс-схиигумена Сергия

16:56, 29 ноября 2021
Гособвинение запросило четыре года колонии для экс-схиигумена Сергия Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов) Фото: П/c Басманного суда/ТАСC
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Прокурор попросил Измайловский суд Москвы приговорить к четырём годам колонии экс-схиигумена Сергия (Николая Романова). Бывшего священника обвиняют в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, передаёт РИА Новости.

Государственный обвинитель в прениях по уголовному делу в отношении Романова Николая Васильевича просил признать подсудимого виновным <…> и назначить окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении агентства.

Сергий был задержан 29 декабря 2020 года в Среднеуральском женском монастыре. Сторонники схимонаха попытались помешать силовикам, в результате чего три монахини получили лёгкие травмы. Им была оказана медпомощь амбулаторно.

Основанием для задержания Сергия послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию». Его обвиняют по трём статьям: самоуправство (330 УК), склонение к самоубийству (пункты «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК) и воспрепятствование богослужению (часть 3 статьи 148 УК). 

Свою вину по всем пунктам обвинения бывший священнослужитель признавать отказывается. 

Ранее отца Сергия лишили сана за призывы игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучён от церкви

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео