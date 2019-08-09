https://static.news.ru/photo/63cbf2ca-bc11-11e9-9379-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Если авиабилет не был использован из-за овербукинга, пассажир имеет право получить его полную стоимость, даже если билет невозвратный. Об этом напомнили в в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

Пассажир при овербукинге имеет право отказаться от предложенных альтернативных вариантов перелёта и получить полную стоимость авиабилета даже при невозвратном тарифе, пояснили в ММТП « Интерфаксу ».

Если из-за отсутствия мест на борту в вылете было отказано, то пассажиру необходимо подойти к стойке регистрации и поставить соответствующую отметку в авиабилете. Все чеки, посадочные талоны и иные документы от авиакомпании необходимо сохранять.

Если изменяется класс обслуживания, например с бизнеса на эконом, то авиакомпания обязана выплатить компенсации за понижение уровня обслуживания или возмещение стоимости первоначального авиабилета, размер которой высчитывается в зависимости от расстояния перелёта.

Если в посадке на рейс отказано, то авиаперевозчик должен предложить билет на ближайший рейс, на другую дату или другой авиакомпании. Пассажир в этом случае может потребовать компенсацию за замену авиабилета и предоставленные неудобства. Сумма выплаты зависит от расстояния перелёта и времени прибытия альтернативного рейса в необходимый аэропорт.

Как ранее писал News.ru, лоукостер «Победа» увеличил норму провоза ручной клади. Нововведение в компании объясняют ориентированностью на пассажиров бизнес-класса.