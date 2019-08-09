https://static.news.ru/photo/e1d6e908-ba96-11e9-9a1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Лоукостер «Победа» ослабил требования к провозке ручной клади. Теперь в салон можно будет брать ноутбук без чехла. Нововведение в компании объясняют ориентированностью на пассажиров бизнес-класса.

В 2019 году мы заметили серьёзное увеличение доли бизнес-клиентов до 38%, а на некоторых рейсах — до 43%. Это люди, которым важно даже во время полёта не прерывать рабочий процесс. И они часто просили нас разрешить провоз больших ноутбуков, размеры которых превышают габариты калибратора, — уточнил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Раньше ноутбуки допускались к провозу в салоне самолёта только в составе нормы ручной клади, соответствующей габаритам 36×30×27 см.

Как писал News.ru ранее, генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков сообщил, что авиакомпания решила отменить сбор за оплату авиабилетов банковской картой.

Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот». Всего за 2019 год на лайнерах лоукостера летали пять миллионов человек. По плану к январю этот показатель составит 10 миллионов.