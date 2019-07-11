https://static.news.ru/photo/7916eff8-a402-11e9-83d4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков сообщил, что авиакомпания решила отменить сбор за оплату авиабилетов банковской картой.

«Победа» отменила сбор за оплату авиабилета банковской картой для большего удобства клиентов, — сказал гендиректор.

Ранее пассажиры оплачивали дополнительный сбор в размере 2% от стоимости билета. По словам Калмыкова, его отмена увеличит долю клиентов, потому что они будут точно знать конечную стоимость, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, поставки самолётов Boeing лоукостеру «Победа» оказались под вопросом. Производитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые машины с завода в Сиэтле.