Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков сообщил, что авиакомпания решила отменить сбор за оплату авиабилетов банковской картой.
«Победа» отменила сбор за оплату авиабилета банковской картой для большего удобства клиентов, — сказал гендиректор.
Ранее пассажиры оплачивали дополнительный сбор в размере 2% от стоимости билета. По словам Калмыкова, его отмена увеличит долю клиентов, потому что они будут точно знать конечную стоимость, передаёт
Как писал News.ru, поставки самолётов Boeing лоукостеру «Победа» оказались под вопросом. Производитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые машины с завода в Сиэтле.