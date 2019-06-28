https://static.news.ru/photo/a4f9aca2-9a78-11e9-b4ea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Slavomir Kubes/CTK/Global Look Press

Поставки самолётов Boeing лоукостеру «Победа» оказались под вопросом. Производитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые машины с завода в Сиэтле.

Обычно минимум за полгода до предполагаемой поставки и даже раньше на завод обязательно вылетают инженеры компании и пилоты, чтобы проконтролировать процедуру приёмки. И с визами всегда помогал производитель, — сказал ТАСС источник в «Победе».

Новая партия самолётов Boeing 737 должна начать поступать в ноябре.

Ранее News.ru писал о том, что авиакомпания American Airlines продлила запрет на эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX с 19 августа до 3 сентября 2019 года. На сайте перевозчика сообщается, что до указанного срока ежедневно будут отменяться около 115 рейсов.

Эксплуатация самолётов 737 МАХ приостановлена в США и в ряде других стран после двух авиакатастроф с их участием. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же лайнер индонезийской Lion Air.