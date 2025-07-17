Прокуратура раскрыла, на что Попов потратил деньги парка «Патриот» На деньги для парка «Патриот» экс-замминистра обороны Попов построил дачу

Бывший замминистра обороны генерал Павел Попов построил баню и жилой дом за счет средств министерства и парка «Патриот», сообщает ТАСС со ссылкой на обвинительное заключение Главной военной прокуратуры. Гособвинитель в суде отметил, что ущерб государству превысил 25 млн рублей.

За счет средств Минобороны и парка «Патриот» на участке Попова в СНТ «Звезда» под Красногорском был незаконно построен жилой двухэтажный дом, баня, жилое помещение, гараж, создано ограждение, установлена система видеонаблюдения, куплена мебель и сантехника для указанных объектов, — говорится в заключении.

По версии следствия, Попов, замначальника главка инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров и бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и в 2022–2024 годах внесли в документы ложные данные о выполнении строительства в парке, похитив более 25 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны Минобороны и парк «Патриот».

Ранее на имущество Ахмедова и Шестерова наложили арест. Общая сумма превысила 60 млн рублей. На счетах Попова арестовано более 30 млн рублей.