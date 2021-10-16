Прокуратура проверит обстоятельства отравления школьников в Подмосковье

Прокуратура Московской области организовала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин. Уточняется, что в больницы попали 20 детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 20 детей, — говорится в сообщении.

Проведение проверки поручено Клинской городской прокуратуре. По её результатам будет принято соответствующее решение.

Сейчас всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Предполагается, что дети могли отравиться едой в школьной столовой, эта версия проверяется. Если будет установлено нарушение федерального законодательства, то администрацию школы могут привлечь к ответственности.

Ранее в Саратовской области женщина и двое мужчин насмерть отравились угарным газом. Инцидент произошёл в селе Никольское Духовницкого района. Тела женщины и двух мужчин были обнаружены в одном из частных домов.