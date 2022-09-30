Прокуратура призвала признать движение «Весна» экстремистским

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге прокуратура призвала суд признать движение «Весна» экстремистским, об этом сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале. Движение обвиняют в подрыве общественной безопасности и дестабилизации ситуации в стране. Ранее участники «Весны» организовывали ряд протестных акций в стране.

Деятельность «Весны» направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя Российской Федерации. Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в Российской Федерации, — говорится в иске прокуратуры.

В настоящий момент решением прокурора деятельность движения «Весна» приостановлена до рассмотрения иска. Несмотря на это авторы проекта заявили, что продолжат работать. Кроме того, в организации пояснили, что ее акции носят ненасильственный характер.

Ранее стало известно, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который сейчас отбывает наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Владимирской области, может грозить новый срок до 15 лет. По данным источников, новые обвинения будут выдвинуты из-за личной агитации Навального выходить на несогласованные митинги и из-за призывов к свержению государственного строя. Обвинения также могут выдвинуть против окружения политика.

Как рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова, о новом уголовном деле она узнала от журналистов, хотя Следственный комитет сначала должен уведомить самого оппозиционера.