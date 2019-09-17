https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Перовская межрайонная прокуратура обжаловала отказ суда лишить родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе Лефортовского суда.

Апелляционная жалоба поступила, — сказала представитель суда.

Она добавила, что дата заседания пока не назначена.

2 сентября Лефортовский суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры. Надзорное ведомство требовало лишить Проказовых родительских прав за то, что они вышли с ребёнком на митинг 27 июля и передали его «третьему лицу», тем самым подвергли его опасности и «злоупотребили родительскими правами».

Ранее News.ru писал, что суд не стал лишать родительских прав семью Хомских за участие в митинге.