Перовская межрайонная прокуратура обжаловала отказ суда лишить родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе Лефортовского суда.
Апелляционная жалоба поступила, — сказала представитель суда.
Она добавила, что дата заседания пока не назначена.
2 сентября Лефортовский суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры. Надзорное ведомство требовало лишить Проказовых родительских прав за то, что они вышли с ребёнком на митинг 27 июля и передали его «третьему лицу», тем самым подвергли его опасности и «злоупотребили родительскими правами».
Ранее News.ru писал, что суд не стал лишать родительских прав семью Хомских за участие в митинге.