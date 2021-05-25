Прокуратура начала проверку в колонии из-за пикника заключённых

https://static.news.ru/photo/d376976e-bd5f-11eb-8dad-96000091f725_660.jpg Фото: genproc.gov.ru

Прокуратура Ярославской области начала проверку в исправительной колонии № 2 в Рыбинке. Основанием для неё послужил попавший в Сеть ролик, в котором заключённые устроили пасхальный пикник с приготовлением шашлыков.

На кадрах видно, как осуждённые нанизывают мясо на деревянные палочки и жарят его на мангале. Видео снимал один из заключённых, хотя пользование смартфонами противоречит требованиям режима.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению режимных требований и уголовно-исполнительного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — сказали в прокуратуре порталу «Ярновости».

По сведениям ресурса, среди участников пикника есть Алексей Максимов — подельник криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Максимов осуждён на семь лет за вымогательство.

Ранее сообщалось, что жители Липецкой области неоднократно жаловались на заключённых одной из местных колоний. Те средь бела дня пьянствовали и жарили шашлыки на улице. Липчан в администрации колонии и управлении ФСИН заверяли, что нарушения устранены, но через некоторое время инциденты повторялись.