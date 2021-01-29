Жители Липецкой области пожаловались на пьянствующих заключённых колонии

https://static.news.ru/photo/92b98614-623d-11eb-ba96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключённые исправительной колонии № 2 в Липецкой области средь бела дня пьянствуют на улице и жарят шашлыки. Местные жители пытаются бороться с этим, но успеха пока не добились.

По словам липчан, они с октября 2020 года жалуются в различные инстанции на происходящее. Сначала они обращались к администрации колонии. Там им отметили, что провели проверку и наказали виновных, однако ситуация не изменилась.

В управлении ФСИН в ответ на жалобу жителей сообщили, что проверка подтвердила факты ненадлежащего поведения заключённых, виновные получили выговоры. Через некоторое время инциденты стали повторяться.

Проводила проверку и прокуратура области. По её итогам употребление заключёнными алкоголя не подтвердилось. У них были лишь обнаружены мобильные телефоны, пользование которыми в местах лишения свободы запрещено.

Тем не менее жители продолжают замечать нарушения, на которые жаловались ранее. Во ФСИН заявили, что проводится ещё одна проверка, сообщает телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что в Тюмени заключённые колонии строгого режима № 1 незаконно жарили шашлыки и ели селёдку под шубой. В ходе проверки было установлено, что сотрудники исправительного учреждения сами создали для заключённых благоприятные условия для отбытия наказания, ослабив строгость режима.