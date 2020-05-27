Прокуратура извинилась перед участником акции 27 июля за преследование

https://static.news.ru/photo/4ebcaa86-a005-11ea-89c6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Абаничев Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Прокуратура принесла официальные извинения участнику несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Сергею Абаничеву за уголовное преследование.

Об этом сообщила адвокат Абаничева Светлана Сидоркина.

Заместитель межрайонного прокурора принёс официальные извинения Абаничеву, — передаёт ТАСС её слова.

Отмечается, что извинения ему были принесены «в связи с прекращением <…> уголовного преследования по уголовному делу ввиду отсутствия состава преступления».

Летние протесты в столице были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменяют участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Некоторым уже назначили реальные сроки заключения.

«Московское дело» вызвало широкий резонанс. В защиту его «узников», в частности, выступило более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых.

Ранее Тверской суд Москвы не удовлетворил иск Сергея Абаничева о компенсации морального вреда. Правоохранительные органы возбудили против него незаконное уголовное преследование из-за дела о массовых беспорядках, писал NEWS.ru.