Ситуация вокруг выборной кампании этого сентября, уже прочно связанной с протестами во многом переворачивает отношения общества и власти, сложившиеся за последние 10-15 лет. Одним за другим голос в защиту протестующих и случайных пострадавших при разгоне акций, поднимают представители тех сообществ, от которых принято ожидать если не охранительской позиции, то, как минимум, невмешательства. В свою очередь их «начальство» пытается реагировать на вольнодумство, отчасти ещё больше раскачивая ситуацию. Тенденция захватила не только Москву, но и регионы России, где недавно также проходили выборы.

Накануне 35 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов выступили в защиту так называемого московского дела. В рамках последнего длительные тюремные сроки получили участники протестов против недопуска оппозиции на выборы в Мосгордуму, а также люди, которые, по собственному признанию, случайно проходили мимо мест проведения несанкционированных акций. Письмо клириков опубликовано на сайте «Правмир», который представляет либеральное крыло РПЦ. Руководство последней уже отреагировало на эту ноту.

Подписанты обращения к властям заявляют, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона. Они заявили, что у них вызвал удивление отказ судьи приобщить к делу видеозапись, доказывающую невиновность одного из фигурантов дела Константина Котова и противоречащую показаниям полицейских, которые повторяют друг друга дословно.

Священники также напомнили об ответственности за лжесвидетельство, предусмотренное в священном писании: «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет».

В отношении фигурантов «московского дела», вызывают наше недоумение приговоры суда в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжёлых преступлениях. Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от неё. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и «массовый беспорядок», — говорится в письме.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе критически отозвался от инициативе священников, предупредив их от вмешательства в политику.

Эти священники чувствуют общественный запрос на справедливость и попытались его удовлетворить как смогли. Но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, — это политика, а не печалование, — сказал он в комментарии ТАСС.

По его словам, ряд заявлений, содержащихся в письме, «имеют мало общего с правовой защитой». Кипишидзе посоветовал небезразличным священникам «собрать средства на знающего адвоката, который мог бы действительно помочь».

18 сентября к письму священников присоединились новые подписанты — из Томской области, тем самым их общее число выросло до 52-х.

Утром было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московским учителей, также высказавшихся в защиту осужденных по «московскому делу».

Люди, арестованные за своё гарантированное Конституцией право свободно высказывать своё мнение и свободно собираться для его выражения, были арестованы без причины, избиты, осуждены и приговорены к лишению свободы или крупным денежным штрафам без доказанной вины, с грубыми нарушениями судебного права на состязательность сторон. Большинство из них — молодые люди, по возрасту — наши вчерашние ученики. Мы нередко узнаём об участии в общественно-политических акциях наших нынешних учеников и не можем не тревожиться об их судьбе: наши школьники растут неравнодушными к судьбе страны, и мы не считаем, что образцово-показательное запугивание — это приемлемый метод взаимодействия власти с молодёжью, — говорится в письме, опубликованном изданием «Проект».

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В последние дни десятки российских актёров, в том числе таких известных как Сергей Безруков, Александр Паль и другие, выступили в защиту одного из осуждённых по «московскому делу» — их молодого коллеги Павла Устинова. 16 сентября Тверской суд приговорил его к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 статьи 318 УК). По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.

Судья Криворучко при рассмотрении дела Устинова дважды отказал в ходатайстве защиты о просмотре видеозаписи. На ней виден момент до задержания обвиняемого, который не сопротивляется задержанию, однако суд отказался приобщать видео, так как «эти данные уже имеются в деле». К показаниям свидетелей, которые присутствовали на месте в момент задержания и фиксировали происходящее на видео, суд отнёсся критически. Сам Устинов и его защита утверждают, что он даже не был участником акции, а лишь проходил мимо.

При этом, приговор Устинову стал очередным в рамках «московского дела». Ранее по той же 318 статье УК осудили ещё четверых — Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Ивана Подкопаева и Данила Беглеца. Все они также получили реальные сроки — от двух до трёх с половиной лет колонии.

10 сентября, выступая на вручении премии «Человек года» журнала GQ, журналист Юрий Дудь призвал со сцены присутствующих не молчать, когда в стране происходит «беспредел». Возможно, это стало точкой отсчёта, после которой публичные персоны шоу-бизнеса решили присоединиться к кампании защиты.

У меня есть просьба: когда в России в следующий раз будут «метелить» очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут подкидывать пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу говорить вас об этом и не молчать, — сказал Дудь.

Особый интерес представляет происходящее в Бурятии, где проходят митинги против фальсификации итогов выборов мэра Улан-Удэ, на которых победил самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержанный «Единой Россией». Акции протеста подавляются силовиками, активистов задерживают и сажают под административный арест.

16 сентября сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии из Бурятии Виктор Хоржиров записал видеообращение на YouTube, в котором призвал коллег не исполнять «заведомо преступные приказы» и назвал задержания протестующих незаконным. Он заявил, что местные жители действительно не верят в честность выборов и не верят новому мэру. Хоржиров призвал власть «повернуться лицом к народу».

Мы против репрессий, которые охватили наш город. Свободу политзаключённым. Задержания были все незаконными, — заявил он.

Ранее Хоржиров неудачно баллотировался в городской совет депутатов Улан-Удэ, а в Росгвардии работает с мая 2019 года. Руководство Росгвардии уже заявило, что сотрудник понесёт дисциплинарное наказание.

Не стоит вопрос по его увольнению, руководство филиала ФГУП «Охрана» в республике проводит проверку. Он будет привлекаться к дисциплинарной ответственности, поскольку записал видео в служебное время, — заявил РБК представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ещё ранее, 13 августа, сенатор и бывший командир бурятского ОМОНа Вячеслав Мархаев публично осудил действия силовиков по разгону московских митингов.

То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью. И вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное, — написал он в своём Instagram .

Наблюдатели сходятся во мнении, что текущая волна коллективных публичных заявлений, вступающих вразрез с политикой власти, беспрецедентна за последние 20 лет. Неоднократно высказывались мнения, согласно которым наметившееся противостояние общества и политического мейнстрима может определить будущее страны на ближайшие годы.

Самым показательным стало то, что волну в защиту одного из фигурантов «московского дела» подхватил секретарь генерального совета «Единой России», зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

Ситуация, в которой оказался актёр Павел Устинов — вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать, — написал он в Instagram .

Политик призвал вышестоящие инстанции объективно оценить доводы защиты Устинова и восстановить справедливость.