Тверской суд Москвы не удовлетворил иск Сергея Абаничева о компенсации морального вреда. Правоохранительные органы возбудили против него незаконное уголовное преследование из-за дела о массовых беспорядках.
Суд отказал в удовлетворении исковых требований Абаничева, — сказали в суде.
Защита Абаничева просила суд возместить ущерб в размере 500 тысяч рублей, пишет «Интерфакс».
Накануне Тверской суд Москвы частично удовлетворил аналогичный иск другого фигуранта «Московского дела» Даниила Конона, взыскав с министерства финансов РФ 100 тысяч рублей.
NEWS.ru информировал ранее, что КС отказал Москальковой в разъяснении решения по «дадинской статье».
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