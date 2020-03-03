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Следствие по делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.

Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев. По его словам, Соколову предъявлены обвинения в окончательном виде — в убийстве и незаконном хранении оружия. Ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений,...