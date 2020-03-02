https://static.news.ru/photo/5fd12c9e-5c93-11ea-85ad-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова не получила разъяснение от Конституционного суда (КС) по постановлению по так называемой дадинской статье УК РФ. Суд ей отказал.

В отказном определении сообщается, что правовые позиции суда, которые раскрывают конституционно-правовой смысл 212-й статьи УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга), «не содержат какой-либо неясности». Суд уже выносил решение о проверке конституционности этой статьи в феврале 2017 года.

Суд отмечает, что ходатайство Москальковой обусловлено сомнениями, вызванными правоприменительной трактовкой в судебных актах правовых позиций, принятых по делу Константина Котова. Ранее эти правовые позиции были сформулированы по делу Ильдара Дадина. В КС напомнили, что оценка правоприменительной трактовки по делу Котова была дана в январе 2020 года.

Проверка же законности и обоснованности судебных решений по конкретному делу к полномочиям Конституционного суда РФ не относится. Она должна осуществляться вышестоящими судебными инстанциями в порядке уголовного судопроизводства, — говорится в решении суда.

В КС подчеркнули, что исходя из этого суд отказал в удовлетворении ходатайства уполномоченного по правам человека, сообщает «Интерфакс Северо-Запад».

Константина Котова приговорили 5 сентября к четырём годам колонии общего режима по статье 212.1. Мосгорсуд оставил это решение в силе 14 октября.

Котов был задержан 10 августа после митинга на проспекте Сахарова. Его отпустили, а в ночь на 13 августа он был допрошен в СК РФ. У него также прошёл обыск.

Следствие считает, что Котов более двух раз на протяжении полугода нарушил порядок во время публичных акций и митингов. Расследование его уголовного дела длилось два с половиной дня, судебные слушания — почти столько же.

212-я статья УК РФ получила название «дадинская», поскольку до приговора Котову по ней был осуждён только Ильдар Дадин. В 2017 году КС отменил приговор Дадину. В своём решении суд указал, что наступление уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил проведения митингов, «мотивированное одной лишь неоднократностью правонарушения, выходит за границы конституционной допустимости уголовно-правового ограничения прав и свобод человека и гражданина».

NEWS.ru сообщал, что заместитель генпрокурора РФ Леонид Коржинек заявил о необходимости смягчить приговор Котову. 2 марта дело Котова отправили на пересмотр.