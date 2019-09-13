https://static.news.ru/photo/40b93bec-d63f-11e9-9bb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Союз производителей алкоголя выступил с предложением об увеличении минимальной розничной цены бутылки водки до 233 рублей за 0,5 л. Об этом рассказал руководитель организации Игорь Косарев на Московском финансовом форуме.

Он выразил надежду, что при определении этого показателя власти учтут повышение стоимости акциза на этиловый спирт, а также рост цен на стекло и пшеницу, передаёт корреспондент News.ru.

По его словам, в период с 2015 до 2018 года производство легального алкоголя в стране выросло на 30%. Поэтому союз выступает в поддержку введения онлайн-торговли.

Однако он уверен, что досудебная блокировка сайтов, продающих горячительные напитки нелегально, не приведёт к должному результату. Косарев предложил подчёркивать соответствие законам легальных магазинов через выделение им доменной зоны «.egais.ru».

В этот момент потребитель будет на 100% знать, легальную продукцию он покупает или нет, заходит он на доменную зону «.egais.ru» либо покупает на сайте, который в этой зоне не находится, — подчеркнул он.

Сейчас минимальная цена бутылки водки, установленная Минфином, составляет 215 рублей.

Как писал News.ru, ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что появление ограничения на продажу крепкого алкоголя гражданам, не достигшим 21 года, может привести к росту контрафакта.