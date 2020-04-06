Проходившую лечение в Китае 12-летнюю россиянку эвакуировали в Забайкалье

https://static.news.ru/photo/aa61408c-77f0-11ea-aa80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Россию из Китая прибыли гражданка РФ и её 12-летняя дочь, находившаяся на лечении в одном из медицинских учреждений округа Шизцячжуан провинции Хэбэй. Об успешном завершении медицинской эвакуации сообщили в посольстве РФ в КНР.

Транспортировка несовершеннолетней и её мамы до границы двух стран осуществлялась на автомобиле скорой помощи в сопровождении китайских специалистов. Машина проделала путь свыше 2,3 тысячи км. На пограничном переходе «Маньчжурия — Забайкальск» её встретили российские медики. Девочку вместе с мамой вертолётом доставили в больницу в Чите.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Кремль не отказывался вывозить граждан страны из-за рубежа на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Он уточнил, что график перевозок будет представлен вечером 6 апреля, тогда же возобновятся полёты для вывоза россиян, писал NEWS.ru.