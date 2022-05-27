Профессор заявил, что для победы над Западом придется терпеть ограничения Профессор Соин заявил, что для победы над Западом придется терпеть ограничения

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Русские люди как цивилизация ведут «беспощадную» борьбу с Западом, если россияне намерены выиграть в этом соревновании, им придется терпеть ограничения, считает профессор Дмитрий Соин. Он подчеркнул, что от «запретного плода» отучают репрессивные действия, пишет «Царьград».

Если мы настроены на победу, то, естественно, мы должны быть готовы к ограничениям. А от запретного плода легко отучают репрессивные действия. Но это возможно только в условиях ведения прямого цивилизационного столкновения, — заявил Соин.

По его мнению, в противостоянии Русского мира с Западом одна из сторон неизбежно должна одержать победу. В качестве примера того, как люди терпели ограничения ради победы в подобном соревновании, профессор напомнил о начале Второй мировой войны. По словам Соина, тогда все радиоприемники в Советском Союзе были опечатаны и люди могли слушать только ту волну, которая была определена государством.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что нынешние антироссийские санкции будут действовать «очень долго». Он напомнил о существовании «кокомовских списков» (КОКОМ — Координационный комитет по экспортному контролю, созданный в 1949 году для контроля над экспортом в СССР и другие соцстраны) и о поправке Джексона — Вэника (поправка 1974 года к закону о торговле США, запрещающая «вести торговую деятельность со странами, нарушающими права человека»). По словам Медведева, оба ограничения действуют до сих пор.